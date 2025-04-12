Ураган их не пощадит: В Китае запретили людям весом до 50 кг выходить из дома

Власти Китая призвали жителей, которые весят менее 50 килограммов, оставаться дома и не выходить на улицу в ближайшие двое суток. Всё дело в шквальном ветре, который несёт реальную угрозу для людей. Об этом сообщает телеканал FTV News.

Шквальный ветер в Пекине. Видео © X / shichuangang

На видео из Пекина запечатлены кадры с человеком, которого ветер уносит на улице. Кроме того, вокруг валяются куски железа, которые, очевидно, сорвало с крыш домов.

«Вчера Китай впервые за десять лет объявил в Пекине редкое штормовое предупреждение оранжевого уровня. <…> Власти также призвали людей, чей вес составляет менее 50 килограммов, не выходить на улицу, чтобы их не унесло ветром», — предупредили в эфире телеканала.

В субботу, 12 апреля, в большинстве районов Пекина наблюдались порывы ветра силой от 7 до 9 баллов (от 13,9 до 24,4 метра в секунду). В горных районах порывы ветра достигали 13 баллов (37-41,4 метра в секунду).