Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32
Минздрав: Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 32
Количество пострадавших из-за непогоды в Хакасии увеличилось. Обложка © Telegram / МВД 24
Количество пострадавших из-за ураганного ветра, разбушевавшегося в Хакасии, возросло до 32 человек. Среди них есть ребёнок, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«В медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребёнок», — сказано в сообщении.
Также в сообщении уточнили, что ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.
Ранее сообщалось, что Сибирь оказалась во власти стихи. Регион накрыл мощный ураган, порывы ветра достигают 30 м/с. В нескольких городах царит хаос и разруха. Шторм снёс павильон в Красноярске, под обломками которого оказался человек. Мужчину вытащили из-под завалов и доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Также в Красноярске ураган снёс женщину с балкона многоэтажки, она погибла. В Хакасии введён режим ЧС.