Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32

Количество пострадавших из-за ураганного ветра, разбушевавшегося в Хакасии, возросло до 32 человек. Среди них есть ребёнок, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«В медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребёнок», — сказано в сообщении.