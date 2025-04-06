Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 06:26

Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32

Минздрав: Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 32

Количество пострадавших из-за непогоды в Хакасии увеличилось. Обложка © Telegram / МВД 24

Количество пострадавших из-за непогоды в Хакасии увеличилось. Обложка © Telegram / МВД 24

Количество пострадавших из-за ураганного ветра, разбушевавшегося в Хакасии, возросло до 32 человек. Среди них есть ребёнок, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«В медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребёнок», — сказано в сообщении.

Также в сообщении уточнили, что ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.

Из-за сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек
Из-за сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек

Ранее сообщалось, что Сибирь оказалась во власти стихи. Регион накрыл мощный ураган, порывы ветра достигают 30 м/с. В нескольких городах царит хаос и разруха. Шторм снёс павильон в Красноярске, под обломками которого оказался человек. Мужчину вытащили из-под завалов и доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Также в Красноярске ураган снёс женщину с балкона многоэтажки, она погибла. В Хакасии введён режим ЧС.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar