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Регион
6 апреля, 03:54

Из-за сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек

Разрушения в Иркутской области от ураганного ветра. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Разрушения в Иркутской области от ураганного ветра. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

В результате сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек, среди которых один ребёнок. Все получили необходимую помощь, но отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Стихия нанесла серьёзный урон инфраструктуре региона. В нескольких районах, включая Тайшетский, Чунский, Тулунский, Нижнеудинский и Братский, повреждены кровли 40 зданий, повалено 18 деревьев и 12 опор линий электропередач, разрушены две автобусные остановки. Кроме того, 46 населённых пунктов остаются без электричества.

«Напомню, что в территории, где складывалось самая сложная обстановка, были направлены дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Иркутской области», написал Кобзев в своём телеграм-канале.

Штормовой ветер похоронил мужчину под руинами павильона в Красноярске
Штормовой ветер похоронил мужчину под руинами павильона в Красноярске

Ранее Life.ru писал, что штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Иркутской области ураган спровоцировал пожары, позже ветер перебросил пламя на жилые дома, уничтожив 11 жилых строений.

Артём Гапоненко
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