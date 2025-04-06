Из-за сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек
Разрушения в Иркутской области от ураганного ветра. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи
В результате сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек, среди которых один ребёнок. Все получили необходимую помощь, но отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Стихия нанесла серьёзный урон инфраструктуре региона. В нескольких районах, включая Тайшетский, Чунский, Тулунский, Нижнеудинский и Братский, повреждены кровли 40 зданий, повалено 18 деревьев и 12 опор линий электропередач, разрушены две автобусные остановки. Кроме того, 46 населённых пунктов остаются без электричества.
«Напомню, что в территории, где складывалось самая сложная обстановка, были направлены дополнительные подразделения пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Иркутской области», — написал Кобзев в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что штормовой ветер стал причиной технологических нарушений в сетях и массовых отключений электричества в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. В Иркутской области ураган спровоцировал пожары, позже ветер перебросил пламя на жилые дома, уничтожив 11 жилых строений.