Из-за сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек

В результате сильного ветра в Иркутской области пострадали семь человек, среди которых один ребёнок. Все получили необходимую помощь, но отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Стихия нанесла серьёзный урон инфраструктуре региона. В нескольких районах, включая Тайшетский, Чунский, Тулунский, Нижнеудинский и Братский, повреждены кровли 40 зданий, повалено 18 деревьев и 12 опор линий электропередач, разрушены две автобусные остановки. Кроме того, 46 населённых пунктов остаются без электричества.