Через «Верхний Ларс» перекрыли движение

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе временно прекращено. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Причина — ухудшение погодных условий на территории Грузии.

ФТС заявила о запрете движения для всех видов транспорта на участке Владикавказ – Ларс. Решение принято из-за невозможности обеспечить безопасный проезд. В ведомстве сослались на рекомендации пограничной полиции Грузии.

«Запрещено движение на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)», — говорится в сообщении ФТС.

В федеральном органе уточнили, что возобновление работы пункта пропуска произойдёт после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать ситуацию при планировании поездок.