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13 апреля, 22:45

Через «Верхний Ларс» перекрыли движение

ФТС: «Верхний Ларс» закрыт для всех видов транспорта из-за непогоды

Пункт пропуска «Верхний Ларс». Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Мукагов

Пункт пропуска «Верхний Ларс». Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Мукагов

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе временно прекращено. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Причина — ухудшение погодных условий на территории Грузии.

ФТС заявила о запрете движения для всех видов транспорта на участке Владикавказ – Ларс. Решение принято из-за невозможности обеспечить безопасный проезд. В ведомстве сослались на рекомендации пограничной полиции Грузии.

«Запрещено движение на участке город Владикавказнаселённый пункт Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)», — говорится в сообщении ФТС.

В федеральном органе уточнили, что возобновление работы пункта пропуска произойдёт после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать ситуацию при планировании поездок.

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Напомним, что в феврале этого года на «Верхнем Ларсе» уже фиксировали скопление более тысячи грузовиков из-за непогоды. Центр организации дорожного движения Северной Осетии сообщал о затруднениях в электронной очереди.

Антон Голыбин
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