Полицейские наведались в московскую баню «только для мигрантов», куда не пускали россиян

В одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд, сообщает «Царьград». По данным журналистов, вход туда был закрыт для граждан России — заведение посещали исключительно мигранты.

Во время операции правоохранители задержали сорок человек. Всех находившихся внутри положили на пол. Подробности, включая причины ограничений для россиян, не уточняются.