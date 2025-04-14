Полицейские наведались в московскую баню «только для мигрантов», куда не пускали россиян
«Царьград»: Полиция задержала 40 человек в бане, в которую не пускали россиян
Баня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin
В одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд, сообщает «Царьград». По данным журналистов, вход туда был закрыт для граждан России — заведение посещали исключительно мигранты.
Во время операции правоохранители задержали сорок человек. Всех находившихся внутри положили на пол. Подробности, включая причины ограничений для россиян, не уточняются.
А ранее в Красноярске силовики нагрянули на овощебазу миллионера Рашада Гасанова. По итогу с территории предприятия были вывезены 20 мигрантов. Шестерых иностранцев направили в военкомат, а ещё троих собираются выдворить из страны за многочисленные нарушения.