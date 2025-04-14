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13 апреля, 23:11

Полицейские наведались в московскую баню «только для мигрантов», куда не пускали россиян

«Царьград»: Полиция задержала 40 человек в бане, в которую не пускали россиян

Баня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Баня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

В одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд, сообщает «Царьград». По данным журналистов, вход туда был закрыт для граждан России — заведение посещали исключительно мигранты.

Во время операции правоохранители задержали сорок человек. Всех находившихся внутри положили на пол. Подробности, включая причины ограничений для россиян, не уточняются.

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А ранее в Красноярске силовики нагрянули на овощебазу миллионера Рашада Гасанова. По итогу с территории предприятия были вывезены 20 мигрантов. Шестерых иностранцев направили в военкомат, а ещё троих собираются выдворить из страны за многочисленные нарушения.

Тимур Хингеев
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