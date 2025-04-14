Учёные впервые вырастили человеческие зубы

Учёные из Королевского и Имперского колледжей Лондона смогли впервые в истории вырастить человеческие зубы в лаборатории. По словам исследователей, этот прорыв может привести к тому, что в будущем пациенты смогут отращивать утраченные зубы заново, предлагая альтернативу пломбам или зубным имплантам. Об этом пишет The Telegraph.

По словам доктора Аны Ангеловой Вольпони, возглавляющей отделение регенеративной стоматологии в Королевском колледже, данное открытие имеет потенциал «произвести революцию в стоматологической помощи».

Особенность работы заключается в том, что, некоторые животные, такие как акулы или слоны, способны постоянно восстанавливать зубы, но люди утрачивают эту способность после формирования постоянного набора. Это исследование даёт надежду на создание технологии, которая позволит людям восстанавливать зубы на клеточном уровне.

По сравнению с традиционными методами, такими как имплантаты и пломбы, выращенные в лаборатории зубы, которые из клеток пациента, способны адаптироваться к изменениям в организме. Такой подход позволяет значительно повысить эффективность и долговечность восстановления, поскольку выращенные зубы интегрируются с челюстью, как натуральные. В отличие от инородных материалов, они не подвержены отторжению и обеспечивают прочность и биосовместимость.