Школьницу увезли в больницу с концерта рэпера Pyrokinesis в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге школьнице стало плохо на концерте рэпера Pyrokinesis (настоящее имя Андрей Федорович) в «Юбилейном». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочку госпитализировали. По словам фанатов, её состояние ухудшилось непосредственно во время выступления. Рэпер заметил это и попросил оказать ей помощь прямо со сцены.