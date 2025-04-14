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14 апреля, 00:50

Школьницу увезли в больницу с концерта рэпера Pyrokinesis в Санкт-Петербурге

Рэпер pyrokinesis. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrushapyro

Рэпер pyrokinesis. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrushapyro

В Санкт-Петербурге школьнице стало плохо на концерте рэпера Pyrokinesis (настоящее имя Андрей Федорович) в «Юбилейном». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочку госпитализировали. По словам фанатов, её состояние ухудшилось непосредственно во время выступления. Рэпер заметил это и попросил оказать ей помощь прямо со сцены.

В Петербурге трое подростков попали в больницу с отравлением наркотиками после концерта рэпера
В Петербурге трое подростков попали в больницу с отравлением наркотиками после концерта рэпера

Ранее Life.ru сообщал, что силовики ворвались на концерт рэпера Mayot в Санкт-Петербурге. Сотрудники ОМОН вошли в клуб вместе с собакой, которая умеет искать наркотики.

Антон Голыбин
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