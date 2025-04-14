Раненый российский боец без еды и воды 4 дня откапывал себя из-под земли

Российский боец, получивший тяжёлые травмы в зоне боевых действий, четыре дня самостоятельно пробирался из-под завала после взрыва. Об этом рассказала сестра милосердия благотворительной организации «Круги мира» Ирина Гончарова в интервью kp.ru.

По её словам, солдат находился под землёй без доступа к воде и пище, был тяжело ранен, однако не утратил волю к жизни. Выбравшись на поверхность, он дожидался помощи от сослуживцев.

Гончарова отметила, что подобные истории — не редкость среди раненых, которых ей доводится сопровождать. Медик вспоминает другого военнослужащего, который, несмотря на повреждённые конечности и проникающее ранение в брюшную полость, восемь дней полз в сторону позиций, пока его не обнаружили товарищи.