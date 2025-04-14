Юрист рассказала, в каком случае за сдачу квартиры могут посадить в тюрьму

Сдавать квартиру и не сообщать об этом налоговой — идея, на первый взгляд, безобидная. Но на деле она может закончиться тюрьмой. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова в беседе с агентством «Прайм».

Если собственник сдаёт жильё, но не подаёт декларацию, налоговая вправе потребовать вернуть весь долг по налогу, а также начислить пени и дополнительный штраф — 40% от суммы, которую не заплатили вовремя. И это ещё не всё.

«Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года», — отметила юрист.

Если же сумма за тот же период оказалась выше 13,5 миллиона рублей, наказание будет жёстче — до трёх лет тюрьмы или принудительных работ, а штраф может достигать полумиллиона.

Тем не менее, если человек впервые нарушил правила и после проверки погасил весь долг, включая пени и штрафы, до суда дело может не дойти. Закон позволяет освободить его от уголовной ответственности в таком случае.