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Регион
14 апреля, 02:04

Участок дороги на Сахалине провалился под землю из-за талых вод

Минтранс Сахалина сообщил об обрушении участка дороги Невельск — Томари

Разрушенный участок дороги Невельск — Томари. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области

Разрушенный участок дороги Невельск — Томари. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области

В Сахалинской области обрушилась часть трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтёрск. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги — в районе размещения водопропускной трубы. Как сообщили в региональном Минтрансе, повреждение связано с воздействием талых вод.

Разрушенный участок дороги на Сахалине. Обложка © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

«По состоянию на 14 апреля, проезд на участке закрыт для всех видов транспорта», — говорится в заявлении.

Для устранения последствий происшествия на место выехали специалисты, которые занимаются оценкой ущерба и разработкой плана восстановления. Подрядчик уже направил технику для проведения аварийно-восстановительных работ, включая восемь автосамосвалов, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик.

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Тимур Хингеев
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