Участок дороги на Сахалине провалился под землю из-за талых вод

В Сахалинской области обрушилась часть трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтёрск. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги — в районе размещения водопропускной трубы. Как сообщили в региональном Минтрансе, повреждение связано с воздействием талых вод.

Разрушенный участок дороги на Сахалине. Обложка © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

«По состоянию на 14 апреля, проезд на участке закрыт для всех видов транспорта», — говорится в заявлении.

Для устранения последствий происшествия на место выехали специалисты, которые занимаются оценкой ущерба и разработкой плана восстановления. Подрядчик уже направил технику для проведения аварийно-восстановительных работ, включая восемь автосамосвалов, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик.