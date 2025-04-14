Участок дороги на Сахалине провалился под землю из-за талых вод
Минтранс Сахалина сообщил об обрушении участка дороги Невельск — Томари
Разрушенный участок дороги Невельск — Томари. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области
В Сахалинской области обрушилась часть трассы, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтёрск. Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги — в районе размещения водопропускной трубы. Как сообщили в региональном Минтрансе, повреждение связано с воздействием талых вод.
Разрушенный участок дороги на Сахалине. Обложка © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ
«По состоянию на 14 апреля, проезд на участке закрыт для всех видов транспорта», — говорится в заявлении.
Для устранения последствий происшествия на место выехали специалисты, которые занимаются оценкой ущерба и разработкой плана восстановления. Подрядчик уже направил технику для проведения аварийно-восстановительных работ, включая восемь автосамосвалов, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик.
Ранее таможенники сообщили о перекрытии движения через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе из-за непогоды. В ведомстве сослались на рекомендации пограничной полиции Грузии.