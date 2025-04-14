Движение на Крымском мосту перекрыли на 13 минут

Утром 14 апреля движение на Крымском мосту было перекрыто на 13 минут. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

О перекрытии движения сообщалось в 04:50 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 05:03 стало известно о возобновлении движения.