Движение на Крымском мосту перекрыли на 13 минут
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia
Утром 14 апреля движение на Крымском мосту было перекрыто на 13 минут. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
О перекрытии движения сообщалось в 04:50 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 05:03 стало известно о возобновлении движения.
Ранее СМИ сообщили, что операцию по уничтожению Крымского моста для Украины создали в США. План назывался Lunar Hail.