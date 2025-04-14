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Регион
14 апреля, 02:46

Движение на Крымском мосту перекрыли на 13 минут

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Утром 14 апреля движение на Крымском мосту было перекрыто на 13 минут. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

О перекрытии движения сообщалось в 04:50 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 05:03 стало известно о возобновлении движения.

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«Нет крепости, которую нельзя разрушить»: В Киеве вновь пригрозили ударить по Крымскому мосту

Ранее СМИ сообщили, что операцию по уничтожению Крымского моста для Украины создали в США. План назывался Lunar Hail.

Никита Никонов
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