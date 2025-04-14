«Отдать долг Родине»: Работавший в ФРГ хирург отказался от высокой зарплаты ради участия в СВО

Хирург Дмитрий, работавший в Германии, включая стажировку в клинике «Шарите», вернулся в Россию. Он принял решение участвовать в специальной военной операции в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона. Об этом врач рассказал РИА «Новости».

Дмитрий рассказал, что проходил практику в «Шарите» по программе Воронежского государственного медицинского университета. После окончания стажировки он остался в Германии и работал хирургом. До февраля 2024 года он жил и работал в Билефельде, занимаясь хирургией в местной клинике.

Однако после начала спецоперации Дмитрий решил вернуться в Россию. Подготовка к отъезду заняла время, так как нужно было завершить контракт. Этот период он посвятил изучению военного дела и подготовке необходимого снаряжения. Врач отметил, что в Германии у него не было финансовых проблем, а зарплата составляла 3,5-3,7 тысячи евро после уплаты налогов (около 350 тысяч рублей). Тем не менее он не смог остаться в стороне от происходящих событий.

«Если честно, с 2014 года детально следил за историей Донбасса, поняв, что СВО уже длится длительное время, принял такое решение, собственно, отдать свой долг Родине», — рассказал Дмитрий.

Дмитрию довелось участвовать в операции по освобождению Курской области, где он командовал медвзводом, организовывал медпункты и эвакуировал раненых с передовой.