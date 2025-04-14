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Регион
14 апреля, 03:50

Жителя Кузбасса захотел работать на СБУ и угодил за решётку

В Кемеровской области задержали мужчину за сотрудничество с СБУ

Оперативники ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Оперативники ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Жителя Новокузнецка обвиняют в установлении тайной связи с СБУ. По версии следствия, 62-летний мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской службы безопасности через мессенджер, предложив помощь в подготовке диверсий на территории Кемеровской области.

Задержание жителя Новокузнецка, обвиняемого в работе на СБУ. Видео © УФСБ по Кемеровской области

«В ходе переписки он, избрав псевдоним, выразил готовность оказывать представителю СБУ содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершив подрыв либо поджог государственных или военных объектов на территории Кемеровской области», — сообщили в УФСБ по региону.

Согласно данным ведомства, с конца прошлого года подозреваемый собирал материалы о местной инфраструктуре — снимал на видео расположение военных объектов, правоохранительных учреждений и транспортных узлов. За несколько месяцев он успел передать собеседнику из Киева серию записей и фотографий. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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А ранее в Санкт-Петербурге арестовали девушку за проукраинские лозунги во время спектакля. Она не признала своей вины, заявив, что в тот вечер употребляла спиртные напитки. Инцидент произошёл в помещении концертного зала, расположенного на Сытнинской улице.

Тимур Хингеев
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