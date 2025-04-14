Жителя Кузбасса захотел работать на СБУ и угодил за решётку

Жителя Новокузнецка обвиняют в установлении тайной связи с СБУ. По версии следствия, 62-летний мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем украинской службы безопасности через мессенджер, предложив помощь в подготовке диверсий на территории Кемеровской области.

Задержание жителя Новокузнецка, обвиняемого в работе на СБУ. Видео © УФСБ по Кемеровской области

«В ходе переписки он, избрав псевдоним, выразил готовность оказывать представителю СБУ содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершив подрыв либо поджог государственных или военных объектов на территории Кемеровской области», — сообщили в УФСБ по региону.

Согласно данным ведомства, с конца прошлого года подозреваемый собирал материалы о местной инфраструктуре — снимал на видео расположение военных объектов, правоохранительных учреждений и транспортных узлов. За несколько месяцев он успел передать собеседнику из Киева серию записей и фотографий. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.