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Регион
12 апреля, 08:20

Украинцу дважды отказали во въезде в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в телефоне

РИАН: Украинцу дважды отказали во въезде в РФ из-за контактов украинских военных

Мужчина с телефоном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Мужчина с телефоном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Украинец дважды получал отказ на въезд в Россию, так как пограничные службы находили в его записной книжке телефона номера украинских военнослужащих. Об этом следует из судебных материалов.

Как передаёт РИА «Новости», сотрудники таможенной службы аэропорта «Шереметьево» дважды с разницей в несколько месяцев в 2024 году отказали мужчине во въезде в РФ из Таиланда. Он обратился в суд, чтобы разобраться в ситуации. Он уточнил, что имеет ВНЖ РФ, исправно платит налоги. Кроме того, в России проживают его мать и брат. В ходе расследования выяснилось, что подавший иск хранил в телефоне контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, а также подписан на соответствующие телеграм-каналы.

Кроме того, мужчина вёл переписку с собственным отцом, который негативно откликался о проведении специальной военной операции. В суде решили, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве судят украинца за доставку бомб трём российским офицерам. А до этого в Крыму задержали 18-летнего члена террористической неонацистской организации, который получил от СБУ задание сжечь мечеть.

Мария Любицкая
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