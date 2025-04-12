Украинцу дважды отказали во въезде в Россию из-за контактов ВСУ и СБУ в телефоне

Украинец дважды получал отказ на въезд в Россию, так как пограничные службы находили в его записной книжке телефона номера украинских военнослужащих. Об этом следует из судебных материалов.

Как передаёт РИА «Новости», сотрудники таможенной службы аэропорта «Шереметьево» дважды с разницей в несколько месяцев в 2024 году отказали мужчине во въезде в РФ из Таиланда. Он обратился в суд, чтобы разобраться в ситуации. Он уточнил, что имеет ВНЖ РФ, исправно платит налоги. Кроме того, в России проживают его мать и брат. В ходе расследования выяснилось, что подавший иск хранил в телефоне контакты сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины, а также подписан на соответствующие телеграм-каналы.