Тройное вымогательство: Россиян предупредили о новой угрозе в Сети

Методы цифрового вымогательства становятся всё более изощрёнными. Киберпреступники больше не ограничиваются лишь блокировкой данных: теперь они комбинируют несколько стратегий, чтобы усилить давление на организации. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА «Новости».

«Киберпреступники активно используют методы двойного и тройного вымогательства, когда помимо шифрования данных они крадут информацию и угрожают её публикацией, либо начинают DDoS-атаки на жертву, чтобы усилить давление», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на развитие теневых сервисов, через которые хакеры могут делегировать проведение атак, делясь прибылью с исполнителями. Это создаёт дополнительную сложность для реагирования и делает традиционные меры противодействия менее эффективными.

Депутат пояснил, что современные атаки часто включают сразу несколько векторов: параллельное шифрование, кражу информации и нарушение работы онлайн-сервисов. Это многослойное давление приводит к тому, что даже те организации, у которых есть бэкапы, вынуждены идти на уступки и выплачивать выкуп.

Для снижения уязвимости Немкин рекомендовал не полагаться на отдельные технические меры, а выстраивать целостную систему кибербезопасности. Среди предложенных шагов — регулярное резервное копирование, установка актуальных версий программ, отслеживание сетевой активности и повышение осведомлённости сотрудников в вопросах информационной гигиены.