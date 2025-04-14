«Самые жёсткие в мире»: Малышева назвала преимущество России перед другими странами

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обсудила преимущества российского контроля качества продуктов. В ходе выпуска она отметила, что Россия отличается более строгими стандартами, чем многие другие страны.

Малышева прокомментировала исследование финских учёных, которые выявили наличие тяжёлых металлов в протеиновых коктейлях, способных привести к развитию рака. Она подчеркнула, что для России такие результаты неактуальны, так как на территории страны протеиновые продукты подвергаются тщательным проверкам.

«В России протеиновые коктейли жёстко проверяются на наличие солей тяжелых металлов и любых [других] опасных добавок. Поэтому наши [протеиновые коктейли] безопасны. У нас действительно жёсткие требования к еде. Они самые жёсткие в мире», — заявила она.