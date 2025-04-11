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11 апреля, 04:58

Тестостерон летит вниз: Названы продукты, негативно влияющие на сперматозоиды

Врач Богатырев: Сосиски и соя снижают подвижность сперматозоидов

Врач рассказал о влиянии продуктов на качество сперматозоидов. Обложка © Freepik / pressfoto

Врач рассказал о влиянии продуктов на качество сперматозоидов. Обложка © Freepik / pressfoto

Как некоторые продукты и привычки влияют на здоровье сперматозоидов, рассказал врач-уролог Артур Богатырев. Он отметил, что мужчины должны следить за своим питанием и образом жизни, чтобы избежать репродуктивных проблем.

К числу опасных продуктов относится обработанное мясо — сосиски, колбасы и бекон часто содержат консерванты и добавки, которые снижают подвижность сперматозоидов. Также опасна соя — высокое содержание фитоэстрогенов в соевых продуктах может снизить тестостерон и ухудшить сперматогенез. Газировка и сладости тоже не рекомендуют — их регулярное употребление приводит к ожирению и инсулинорезистентности, негативно влияя на гормоны. В этом же списке фастфуд, трансжиры и насыщенные жиры, которые снижают фертильность. Ещё один фактор — алкоголь, чрезмерное употребление которого ухудшает подвижность сперматозоидов.

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Также Богатырёв назвал вредные привычки. Курение, малоподвижный образ жизни и перегрев из-за тесного белья негативно сказываются на сперматозоидах. Хронический стресс и недостаток сна также ухудшают гормональный баланс.

«Многие мужчины не осознают, насколько сильно их повседневные привычки и выбор продуктов влияют на здоровье их сперматозоидов. Изменение образа жизни и внесение корректировок в рацион может существенно улучшить качество спермы и повысить шансы на успешное зачатие», — приводит комментарий уролога «Газета.ru».

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Чтобы улучшить здоровье сперматозоидов, врач советует правильно питаться — увеличивать количество фруктов, овощей и нежирного белка. Также следует регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, избегать перегрева, управлять стрессом с помощью йоги или медитации и спать 7-8 часов в сутки. Также важны регулярные медицинские осмотры.

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Лия Мурадьян
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