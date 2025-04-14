ФСБ задержала гражданина Молдавии, доставившего в РФ мощные СВУ по заданию Киева

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, был задержан гражданин Республики Молдова. Он прибыл в Россию с целью совершения диверсионно-террористических актов. Мужчина был завербован Киевом.

По информации, полученной от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанным оказался гражданин Молдавии Мариус Пруняну, родившийся в 2001 году. Его завербовало Главное управлениее разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) в декабре 2023 года. Мужчина получил псевдоним «Макс».

Согласно данным ФСБ, Пруняну был направлен в Россию для подготовки и совершения террористических актов. В Кишинёве куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED. В этом автомобиле был оборудован тайник, в котором находились три взрывных устройства на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.

«По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», — сообщили в ФСБ.

В тайнике также были обнаружены три детонатора, три ключа замыкания электронной цепи и три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов.

В ходе расследования было установлено, что в 2022–2023 годах Пруняну принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ за приготовление к террористическому акту и 222.1 УК РФ за незаконные приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств.