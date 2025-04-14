В России пресекли махинации иноагента Лёвы Би-2* со вторым именем

Сотрудники Министерства юстиции России пресекли махинации Лёвы* из «Би-2» (Егор/Игорь Бортник*), с двойным гражданством и рабочей компанией в Росси. После публикации информации о его деятельности музыканту был присвоен статус иностранного агента на второе имя, которое он использовал для ведения бизнеса в России и спонсирования ВСУ за счёт полученных средств, сообщает SHOT.

В обновлённой версии реестра музыкант указан как «Лёва Би-2»*, Егор (Игорь) Михайлович Бортник*. Как пишет телеграм-канал, активисты движения «Сорок сороков» обратились в прокуратуру Москвы с требованием заблокировать счета компании артиста, поскольку полученные средства направлялись на поддержку ВСУ.

В прошлом году компания музыканта впервые за два года показала прибыль, и Лёва* и Шура заработали почти 1,8 миллиона рублей. В 2022 и 2023 годах выручка компании составила более 100 миллионов рублей, но при этом убытки были на сумму свыше восьми миллионов.

Как мы уже сообщали ранее, Егор Бортник по документам проходит как Игорь Бортник, гражданин России. Именно на Игоря были оформлены ИНН, банковские счета и бизнес. В начале марта активисты потребовали присвоить статус иностранного агента «Игорю», такой же, как «Егору».

Ранее Life.ru выяснил, что Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени. Признанный в России иностранным агентом фронтмен рок-группы слукавил, когда пожаловался пранкерам на серьёзные финансовые потери после бегства с родины. Лёва* ловко обошёл наложенные на него в связи с иноагентским статусом ограничения благодаря трюку со вторым именем. Однако, как выяснилось, ненадолго.