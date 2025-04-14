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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 05:18

В Харькове прогремел мощный взрыв, повреждено предприятие

Мэр Терехов сообщил о мощном взрыве в Харькове и повреждении предприятия

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

В Харькове прогремел мощный взрыв. Об этом у себя в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются», — написал градоначальник.

По словам Терехова, было повреждено некое предприятие в Фастовском районе.

Онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует, что в Киеве и ещё восьми областях страны с 04:11 утра(совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.

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Ранее взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне. Сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской и Харьковской областей.

Никита Никонов
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