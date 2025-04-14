В Харькове прогремел мощный взрыв, повреждено предприятие

В Харькове прогремел мощный взрыв. Об этом у себя в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются», — написал градоначальник.

По словам Терехова, было повреждено некое предприятие в Фастовском районе.

Онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует, что в Киеве и ещё восьми областях страны с 04:11 утра(совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.