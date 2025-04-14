В Харькове прогремел мощный взрыв, повреждено предприятие
Мэр Терехов сообщил о мощном взрыве в Харькове и повреждении предприятия
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet
В Харькове прогремел мощный взрыв. Об этом у себя в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове раздался взрыв. Над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Детали уточняются», — написал градоначальник.
По словам Терехова, было повреждено некое предприятие в Фастовском районе.
Онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует, что в Киеве и ещё восьми областях страны с 04:11 утра(совпадает с мск) объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне. Сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской и Харьковской областей.