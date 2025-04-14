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14 апреля, 05:27

В Крыму задержан агент Киева из Молдавии, который планировал взрыв

ФСБ задержала в Керчи гражданина Молдавии, работавшего на спецслужбы Украины

Фото © Shutterstock / FOTODOM / kc.bangkaew

Фото © Shutterstock / FOTODOM / kc.bangkaew

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Молдавии, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он выдал тайник с самодельным взрывным устройством, которое предназначалось для подрыва насосной станции. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате оперативных мероприятий в Керчи был задержан агент украинских спецслужб — гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович 1992 года рождения», — сообщили в ЦОС.

После задержания мужчина предоставил информацию о местонахождении тайника, в котором было обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 граммов, электродетонатора ЭДП и таймера. Эти компоненты были предназначены для подрыва насосной станции в Керчи.

Задержанный — уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Молдавии. Он зарегистрирован в городе Вулканешты и ранее был судим за кражу на территории Украины.

В апреле 2024 года мужчина через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб и начал собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники и систем противовоздушной обороны, а также об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. Кроме того, он собирал информацию о результатах ракетных ударов противника.

Задержанный признался в своих действиях и активно сотрудничает со следствием.

Вычислить его удалось в ходе мероприятий по выявлению агентов украинских спецслужб, причастных к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова.

Следственный отдел Управления ФСБ Крыму и Севастополю возбудил против задержанного уголовное дело по статьям 30 и 205 (приготовление к террористическому акту) и 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина Молдавии, доставившего в РФ мощные СВУ по заданию Киева. Мариус Пруняну, имевший позывной «Макс», прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. Против него возбудили уголовное дело.

Никита Никонов
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