Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России
Задержанный молдаванин Пруняну рассказал, что должен был убить человека в России
Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России. Обложка © Life.ru
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, задержанный в России, сообщил ФСБ, что украинские спецслужбы обещали ему пистолет для ликвидации некоего человека. О ком идёт речь, неизвестно.
По данным ФСБ, Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, нелегально доставил через Латвию в Россию взрывчатку для подготовки терактов. На допросе он признался, что также в России он должен был совершить убийство.
Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина Молдавии, доставившего в РФ мощные СВУ по заданию Киева. Мариус Пруняну, имевший позывной Макс, прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. Против него возбудили уголовное дело.