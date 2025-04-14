Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России

Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, задержанный в России, сообщил ФСБ, что украинские спецслужбы обещали ему пистолет для ликвидации некоего человека. О ком идёт речь, неизвестно.

По данным ФСБ, Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, нелегально доставил через Латвию в Россию взрывчатку для подготовки терактов. На допросе он признался, что также в России он должен был совершить убийство.