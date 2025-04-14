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Регион
14 апреля, 06:31

Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России

Задержанный молдаванин Пруняну рассказал, что должен был убить человека в России

Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России. Обложка © Life.ru

Завербованный Киевом молдаванин должен был убить человека в России. Обложка © Life.ru

Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, задержанный в России, сообщил ФСБ, что украинские спецслужбы обещали ему пистолет для ликвидации некоего человека. О ком идёт речь, неизвестно.

По данным ФСБ, Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, нелегально доставил через Латвию в Россию взрывчатку для подготовки терактов. На допросе он признался, что также в России он должен был совершить убийство.

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Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала гражданина Молдавии, доставившего в РФ мощные СВУ по заданию Киева. Мариус Пруняну, имевший позывной Макс, прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. Против него возбудили уголовное дело.

Оксана Попова
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