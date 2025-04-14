Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 07:23

Бастрыкина возмутил мерч убийцы из Владивостока Виктора Коэна

Бастрыкин поручил проверить продажу тематических футболок осуждённым за убийство

Виктор Половой и его жертва Галина Колядзинская. Обложка © Telegram / SHOT

Виктор Половой и его жертва Галина Колядзинская. Обложка © Telegram / SHOT

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку из-за сообщений о продаже тематических футболок Виктором Коэном во Владивостоке. Ранее он отбывал срок в тюрьме за убийство девушки, а после начал продажу тематических футболок на тему данного преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Копейский маньяк «занялся» клинингом
Копейский маньяк «занялся» клинингом

Напомним, ранее стало известно, что во Владивостоке убийца, отсидевший десять лет за расправу над девушкой, ведёт блог с 30 тысячами подписчиков и продвигает бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой. В 2011 году он убил и расчленил собственную девушку, а останки сжёг.

Мария Любицкая
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar