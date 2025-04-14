Бастрыкина возмутил мерч убийцы из Владивостока Виктора Коэна
Бастрыкин поручил проверить продажу тематических футболок осуждённым за убийство
Виктор Половой и его жертва Галина Колядзинская. Обложка © Telegram / SHOT
Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку из-за сообщений о продаже тематических футболок Виктором Коэном во Владивостоке. Ранее он отбывал срок в тюрьме за убийство девушки, а после начал продажу тематических футболок на тему данного преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что во Владивостоке убийца, отсидевший десять лет за расправу над девушкой, ведёт блог с 30 тысячами подписчиков и продвигает бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой. В 2011 году он убил и расчленил собственную девушку, а останки сжёг.