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14 апреля, 08:22

«Много факторов»: Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты

Журналист Гусаров заявил, что стоимость авиабилетов вырастет на 10-15% летом

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Летом россияне начнут чаще ездить в туристические поездки, поэтому, учитывая инфляцию и недостаток самолётов, авиабилеты могут взлететь в цене. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главного редактора портала «Авиа.ру» Романа Гусарова.

«У нас высокая инфляция, у нас может керосин подорожать, может курс рубля измениться. Много всяких факторов, которые в любом случае будут давить на цены», — подчеркнул эксперт.

По его словам, цены однозначно будут выше, чем в прошлом году летом. Учитывая темпы инфляции, керосин может стать дороже. В июле и августе цены на авиабилеты возрастут на 10-15%, отметил эксперт. При дефиците билетов на некоторых направлениях, оставшаяся часть также будет обходиться весьма дорого, если сравнивать цены с показателями того же периода в 2024 году.

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Но урвать билет подешевле всё равно можно, если знать некоторые тонкости. Ранее эксперт поделился секретом, который позволит купить дешёвый авиабилет. Сразу предупредим, что в этой схеме есть некоторый риск.

Владимир Озеров
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