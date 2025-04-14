Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме
В Москве повара ресторана «Урюк» и кладовщика обвинили в терроризме
Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Москве полиция выявила двух иностранцев, подозреваемых в симпатиях к террористической группировке, изучив данные их смартфонов после задержания за нарушение миграционных правил. Об этом пишет ТАСС.
Салохиддин Насидиров, холостой кладовщик сервиса доставки, и Ахат Эшмурзаев, неженатый повар ресторана «Урюк» со средним образованием, обвиняются в подготовке к участию в запрещённой в России организации. Изначально суд решил выдворить их в одну из стран Средней Азии, но после обнаружения в телефонах улик, указывающих на террористические намерения, обоих заключили в СИЗО.
Между тем следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в сокрытии террориста. Мужчины не сообщили силовикам о злоумышленнике, который просил у них финансовую помощь.