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14 апреля, 07:15

Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме

В Москве повара ресторана «Урюк» и кладовщика обвинили в терроризме

Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Москве полиция выявила двух иностранцев, подозреваемых в симпатиях к террористической группировке, изучив данные их смартфонов после задержания за нарушение миграционных правил. Об этом пишет ТАСС.

Салохиддин Насидиров, холостой кладовщик сервиса доставки, и Ахат Эшмурзаев, неженатый повар ресторана «Урюк» со средним образованием, обвиняются в подготовке к участию в запрещённой в России организации. Изначально суд решил выдворить их в одну из стран Средней Азии, но после обнаружения в телефонах улик, указывающих на террористические намерения, обоих заключили в СИЗО.

В Татарстане задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме
В Татарстане задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме

Между тем следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в сокрытии террориста. Мужчины не сообщили силовикам о злоумышленнике, который просил у них финансовую помощь.

Оксана Попова
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