Повара ресторана «Урюк» и кладовщика сервиса доставки обвинили в терроризме

В Москве полиция выявила двух иностранцев, подозреваемых в симпатиях к террористической группировке, изучив данные их смартфонов после задержания за нарушение миграционных правил. Об этом пишет ТАСС.

Салохиддин Насидиров, холостой кладовщик сервиса доставки, и Ахат Эшмурзаев, неженатый повар ресторана «Урюк» со средним образованием, обвиняются в подготовке к участию в запрещённой в России организации. Изначально суд решил выдворить их в одну из стран Средней Азии, но после обнаружения в телефонах улик, указывающих на террористические намерения, обоих заключили в СИЗО.