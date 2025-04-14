Россиянам объяснили, как действовать при подозрении на смерть соседа

Если в квартире соседей подозрительно тихо, при этом включен свет и чувствуется неприятный запах, это может указывать на смерть жильца. В данном случае соседи должны связаться с родственниками соседа и сообщить о происшествии. Однако самостоятельно пытаться проникнуть в чужое жилище не стоит. Об этом рассказала юрист Татьяна Соколова.

«В подавляющем большинстве ситуаций, даже если квартира не закрыта на замок, а на вопросы из неё никто не отвечает, нельзя переступать порог просто так, из любопытства, прикасаться к предметам. Жилище граждан неприкосновенно», — объяснила Соколова в беседе с РИА «Новости».

Если не удается связаться с родными умершего, необходимо сообщить об этом в полицию, вызвав участкового или позвонив по номеру 112. Член Ассоциации юристов России Коба Оржония подчёркивает, что если есть признаки насильственной смерти, место обнаружения тела считается местом преступления, и в качестве понятых могут быть привлечены соседи.