Россиянам рассказали, как в кратчайшие сроки заслужить повышение на работе

Чтобы работодатель повысил вас, необходимо иметь безупречную репутацию в коллективе, регулярно доказывать свою эффективность, а также иметь соцсети, которые не вызывают вопросов относительно своего наполнения. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил управляющий партнёр рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

По его словам, кратчайший путь к повышению лежит через оффер от другого работодателя. Если сотрудник положил такой на стол своего начальника, то его нынешняя компания в миг обратит внимание на него. Такой ценный кадр необходимо будет сохранить, если за ним уже охотятся другие. Например, предложив премию или бонусы к зарплате.

«Будьте настойчивы – говорите о том, что согласитесь остаться только с условием повышения в должности», – рекомендует эксперт.

Если на рынке вы пользуетесь популярностью как профессионал, то вас будут пытаться переманить к себе другие компании. Это и должно быть вашим рычагом давления на руководство, считает Быханов. Но существует и более тактичный подход. Нужно обсудить свой прогресс с руководством, а затем попросить выделить вам дополнительную нагрузку, которая как раз требуется на должностях повыше вашей.

Проверив таким образом ваши компетенции, руководитель гарантирует вам продвижение по карьерной лестнице, если, конечно, вы справились. Чтобы работодатель решил ваши зарплатные проблемы, сначала вы должны решить какие-то его рабочие трудности. Затем можно смело просить о повышении.