Юрист перечислила законные основания для удержания зарплаты

Согласно статье 137 Трудового кодекса РФ, работодатель вправе удержать часть зарплаты сотрудника для возмещения неотработанного аванса или командировочных, для исправления счётных ошибок, для возврата излишне выплаченных сумм, а также для удержания при увольнении за неотработанный ранее оплаченный отпуск. Об этом рассказала юрист Светлана Стрежнёва.

«По общему правилу общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%. При этом в законе почти для каждого «общего» есть свои «специальные» нормы-исключения», — подчеркнула эксперт, добавив, что максимальный размер удержания может дойти до 70%.

К примеру, 70% зарплаты работника можно удержать, если он отбывает наказание в виде исправительных работ или если имеются исполнительные производства по определенным категориям задолженности, в том числе алименты на детей или возмещение вреда. Однако если сотрудник не согласен с решением работодателя, то может подать письменное заявление о перерасчёте, либо обратиться в трудовую инспекцию или суд, заключила собеседница RuNews24.ru.