Абсолютное большинство россиян хочет работать четыре дня в неделю
Абсолютное большинство россиян хочет работать четыре дня в неделю, следует из исследования, результаты которого публикует RT. При этом, по данным издания, 76% респондентов готовы отказаться от пятого рабочего дня только при сохранении прежнего уровня зарплаты, а 7% согласны получать меньше, чтобы отдыхать больше.
Лишь 17% участников опроса не хотят переходить на четёхдневку, причём почти половина их них опасается увеличения нагрузки из-за сокращения рабочих дней. Кстати, мнения россиян относительна количеств рабочих часов тоже разделились.
«33% считают, что 32-часовая неделя (четыре дня по восемь часов) — идеальный вариант. 27% выступают за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком. 19% поддерживают стандартные 40 часов, а 21% готовы работать больше 40 часов, если это компенсируется высокой зарплатой», — отметили авторы исследования.
Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести 36-часовую рабочую неделю. Парламентарии полагают, что такой график возможен для офисных сотрудников, представителей торговой отрасли и сферы услуг. Кроме того, В ГД РФ призвали изучить опыт Японии по переходу на четырёхдневку. Однако HR-эксперт раскритиковал идею с 36-часовой рабочей неделей.
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