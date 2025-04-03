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3 апреля, 12:16

Абсолютное большинство россиян хочет работать четыре дня в неделю

Абсолютное большинство россиян хочет работать четыре дня в неделю, следует из исследования, результаты которого публикует RT. При этом, по данным издания, 76% респондентов готовы отказаться от пятого рабочего дня только при сохранении прежнего уровня зарплаты, а 7% согласны получать меньше, чтобы отдыхать больше.

Лишь 17% участников опроса не хотят переходить на четёхдневку, причём почти половина их них опасается увеличения нагрузки из-за сокращения рабочих дней. Кстати, мнения россиян относительна количеств рабочих часов тоже разделились.

«33% считают, что 32-часовая неделя (четыре дня по восемь часов) — идеальный вариант. 27% выступают за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком. 19% поддерживают стандартные 40 часов, а 21% готовы работать больше 40 часов, если это компенсируется высокой зарплатой», — отметили авторы исследования.

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Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести 36-часовую рабочую неделю. Парламентарии полагают, что такой график возможен для офисных сотрудников, представителей торговой отрасли и сферы услуг. Кроме того, В ГД РФ призвали изучить опыт Японии по переходу на четырёхдневку. Однако HR-эксперт раскритиковал идею с 36-часовой рабочей неделей.

Обложка ©

pixabay / RonaldCandonga

Борис Эльфанд
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