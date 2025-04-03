Абсолютное большинство россиян хочет работать четыре дня в неделю, следует из исследования, результаты которого публикует RT. При этом, по данным издания, 76% респондентов готовы отказаться от пятого рабочего дня только при сохранении прежнего уровня зарплаты, а 7% согласны получать меньше, чтобы отдыхать больше.

Лишь 17% участников опроса не хотят переходить на четёхдневку, причём почти половина их них опасается увеличения нагрузки из-за сокращения рабочих дней. Кстати, мнения россиян относительна количеств рабочих часов тоже разделились.