«Рабочих рук не хватает»: HR-эксперт назвал бредятиной введение 36-часовой рабочей недели в России

Инициатива о введении 36-часовой рабочей недели является полным бредом. В России и так не хватает рабочих рук, объяснил в беседе с Life.ru HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян.

Эта история — полная бредятина. У нас и так безработица достаточно низкая в стране — 2,3% в России и 0,9% по Москве. Тут важно понимать, что рабочих рук не хватает. При этом государство взвалило на себя огромный объём задач: импортозамещение, технологический суверенитет и импортозамещение практически по всем отраслям. Это значит, что работы много, а работать некому. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике

Мурадян уточнил, что в настоящее время работодатели практикуют «тихий наём». По словам эксперта, вместо найма сотрудников они распределяют нагрузку на уже существующих работников. Теперь в России предлагают работать вообще четыре дня, однако работать просто некому, пояснил специалист.

«При этом нельзя сказать, что продуктивность труда в России очень высокая. Да, мы более продуктивны, чем, например, итальянцы, но нам ещё далеко до уровня Германии, Кореи или Японии», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Мурадян призвал задуматься о повышении продуктивности труда вместо сокращения рабочих часов. По его словам, о переходе на четырёхдневную рабочую неделю можно говорить только тогда, когда не будет «кадрового голода» и вырастет продуктивность труда.