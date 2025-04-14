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14 апреля, 07:53

«Охотники-убийцы»: В США восхитились российской разработкой, не имеющей аналогов

19FortyFive: США не обладают аналогичным российской подлодке «Кондор» оружием

Подлодка «Кондор». Обложка © Wikipedia

Подлодка «Кондор». Обложка © Wikipedia

ВМС США не имеют эффективного оружия, которое может противостоять российской титановой подводной лодке класса «Кондор». Об этом заявилэксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive.

«Российская подводная лодка класса »Кондор« имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. Life.ru) не может сравниться. Представители класса «Кондор» — охотники-убийцы», — говорится в публикации.

Эксперт обратил внимание, что титановый корпус подлодки значительно превосходит другие материалы, так как он обеспечивает меньший вес судна, большую скорость, сниженный уровень шума и повышенную защиту. Он также отметил, что торпедное вооружение позволяет эффективно поражать широкий спектр вражеских кораблей.

Из существенных недостатков субмарины американский эксперт назвал сложность и дороговизну производства. Однако как заметил Иствуд, РФ продолжает их модернизировать.

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Ранее Life.ru сообщал о другой российской подлодке, повергшей западных экспертов в шок. Оказывается, одной из главных угроз для НАТО считается российская подводная лодка серии «Палтус», известная надёжностью и многофункциональностью.

Мария Любицкая
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