«Охотники-убийцы»: В США восхитились российской разработкой, не имеющей аналогов
19FortyFive: США не обладают аналогичным российской подлодке «Кондор» оружием
Подлодка «Кондор». Обложка © Wikipedia
ВМС США не имеют эффективного оружия, которое может противостоять российской титановой подводной лодке класса «Кондор». Об этом заявилэксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive.
«Российская подводная лодка класса »Кондор« имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. Life.ru) не может сравниться. Представители класса «Кондор» — охотники-убийцы», — говорится в публикации.
Эксперт обратил внимание, что титановый корпус подлодки значительно превосходит другие материалы, так как он обеспечивает меньший вес судна, большую скорость, сниженный уровень шума и повышенную защиту. Он также отметил, что торпедное вооружение позволяет эффективно поражать широкий спектр вражеских кораблей.
Из существенных недостатков субмарины американский эксперт назвал сложность и дороговизну производства. Однако как заметил Иствуд, РФ продолжает их модернизировать.
Ранее Life.ru сообщал о другой российской подлодке, повергшей западных экспертов в шок. Оказывается, одной из главных угроз для НАТО считается российская подводная лодка серии «Палтус», известная надёжностью и многофункциональностью.