«Охотники-убийцы»: В США восхитились российской разработкой, не имеющей аналогов

ВМС США не имеют эффективного оружия, которое может противостоять российской титановой подводной лодке класса «Кондор». Об этом заявилэксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive.

«Российская подводная лодка класса »Кондор« имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. Life.ru) не может сравниться. Представители класса «Кондор» — охотники-убийцы», — говорится в публикации.

Эксперт обратил внимание, что титановый корпус подлодки значительно превосходит другие материалы, так как он обеспечивает меньший вес судна, большую скорость, сниженный уровень шума и повышенную защиту. Он также отметил, что торпедное вооружение позволяет эффективно поражать широкий спектр вражеских кораблей.

Из существенных недостатков субмарины американский эксперт назвал сложность и дороговизну производства. Однако как заметил Иствуд, РФ продолжает их модернизировать.