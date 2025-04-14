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14 апреля, 08:13

Даниэля Нобоа избрали президентом Эквадора на четыре года

Даниэль Нобоа. Обложка © Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador

Даниэль Нобоа. Обложка © Wikipedia / Asamblea Nacional del Ecuador

В Эквадоре по итогам президентских выборов победу одержал 38-летний Даниэль Нобоа. Он пробудет в должности главы государства следующие четыре года.

Нынешний президент Даниэль Нобоа пришёл к власти на досрочных выборах осенью 2023 года, став самым молодым лидером в истории страны. Его избрание стало результатом политического кризиса, вызванного роспуском парламента предыдущим президентом Гильермо Лассо.

По итогам воскресного голосования, лидер консервативной партии получил примерно 56% голосов избирателей. Его ближайшая соперница, Луиса Гонсалес, набрала 44%. Явка в этом году превысила 80%.

Нобоа родился в богатой и влиятельной семье: его отец, Альваро Нобоа, — крупный предприниматель и бывший кандидат в президенты Эквадора. Он родился в Майами и учился в нескольких известных бизнес-школах: в Нью-Йоркском университете (школа Стерна), Kellogg, Гарварде и Университете Джорджа Вашингтона.

Примечательно, что в 2023 году Нобоа заявлял, что Эквадор окажет в содействие в налаживании мира на Украине. Однако уже в 2024 году он сообщил о готовности обменять российскую технику, которая, по его мнению, является металлоломом, на американскую. Позднее он отказался от собственных идей.

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А ранее Life.ru сообщал, что Эквадор готовится к прибытию военных из США для борьбы с преступными группировками. Инициативу в данном вопросе проявил вновь избранный президент страны Даниэль Нобоа.

Мария Любицкая
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