Никита Кукушкин* избавился от последней недвижимости в России

Никита Кукушкин, известный актёр, накануне интервью у признанного иноагентом Юрия Дудя распрощался с последними активами в России, но продолжает извлекать доход из страны, покинутой им после начала СВО.

Как выяснил SHOT, в марте Кукушкин передал своей жене, актрисе Анне Назаровой, известной по «Беспринципным», квартиру площадью 54 м² в Москве на Валдайском проезде. Жильё в доме 2005 года постройки оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Кроме того, Назарова владеет долей в просторной квартире (120 м²) в историческом Доме на Набережной на улице Серафимовича, стоимостью около 70 миллионов рублей. Этот район примечателен близостью к ГЭС-2 и видами на храм Христа Спасителя через Москву-реку.

Кукушкин также расстался со своим автопарком, продав три автомобиля — Mercedes 1994 года, Toyota FJ Cruiser 2006 года и редкий Jaguar XJ 1989 года, который он однажды приобрёл за 1,5 миллиона рублей, — а также два мотоцикла. В Германии, где он теперь живёт с женой, у пары есть машина, но сам актёр пока не получил водительских прав и предпочитает велосипед или автобусы.

При этом полностью сжигать мосты с Россией Кукушкин не стал: его ИП всё ещё активно, через него он получает гонорары за кинороли.

Ранее Life.ru выяснил, что Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени. Признанный в России иностранным агентом фронтмен рок-группы слукавил, когда пожаловался пранкерам на серьёзные финансовые потери после бегства с родины. Лёва* ловко обошёл наложенные на него в связи с иноагентским статусом ограничения благодаря трюку со вторым именем. Однако как выяснилось, ненадолго.