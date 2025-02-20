Требует огромную скидку: У заплесневевшего замка Пугачёвой нашёлся реальный покупатель

Ежемесячное обслуживание замка в подмосковной деревне Грязь обходится Алле Пугачёвой и её мужу-иноагенту примерно в миллион рублей. Из них около 300 тысяч уходит на налоги, ещё порядка 400 тысяч звёздное семейство тратит на коммунальные услуги, ремонтные работы и охрану недвижимости. Кроме того, хозяева особняка платят зарплату оставшемуся там персоналу.

Об этом в интервью kp.ru рассказал бизнесмен, эксперт по элитной недвижимости Андрей Ковалёв. По его словам, стоимость замка из-за плесени, мха и других недостатков уже снизилась на несколько миллионов рублей. Тем не менее он даже близко не готов заплатить миллиард рублей, за которые Пугачёва хочет продать жильё. Реальной ценой потенциальный покупатель считает 150 миллионов.