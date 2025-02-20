Требует огромную скидку: У заплесневевшего замка Пугачёвой нашёлся реальный покупатель
Бизнесмен Ковалёв готов купить замок Пугачёвой за 150 миллионов рублей
Алла Пугачёва. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Ежемесячное обслуживание замка в подмосковной деревне Грязь обходится Алле Пугачёвой и её мужу-иноагенту примерно в миллион рублей. Из них около 300 тысяч уходит на налоги, ещё порядка 400 тысяч звёздное семейство тратит на коммунальные услуги, ремонтные работы и охрану недвижимости. Кроме того, хозяева особняка платят зарплату оставшемуся там персоналу.
Об этом в интервью kp.ru рассказал бизнесмен, эксперт по элитной недвижимости Андрей Ковалёв. По его словам, стоимость замка из-за плесени, мха и других недостатков уже снизилась на несколько миллионов рублей. Тем не менее он даже близко не готов заплатить миллиард рублей, за которые Пугачёва хочет продать жильё. Реальной ценой потенциальный покупатель считает 150 миллионов.
«Если Пугачёва с моей оценкой не согласится, замок ещё очень долго будет продаваться. Судите сами: это же не старинный дом, это новодел, причём весьма специфичный, не каждый согласится жить в подобном помещении, украшенном чудовищами и драконами», — подчеркнул бизнесмен.
Напомним, ранее соседи рассказали о признаках жизни в замке Пугачёвой. Также стало известно, что особняк звёзд начали отмывать от плесени перед продажей.