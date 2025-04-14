Никакой стерильности и риск ВИЧ: Школьники скупают дешёвые тату-машинки и бьют партаки дома

Школьники начали скупать дешёвые тату-машинки, свободно продающиеся на маркетплейсах за 2 тысячи рублей, и бьют наколки в нестерильных условиях краской, которая запрещена для применения на человеческой коже. О новом «тренде» рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, подростки начали отрабатывать навыки создания татуировок на себе. Они бьют татушки дома, не соблюдая стерильность и по инструкции из Сети. Машинки продаются в свободном доступе, а краски, которые выходят в набор, запрещены для нанесения на человеческую кожу.

Продукт разработан исключительно для искусственной, чтобы начинающие татуировщики могли тренироваться и набивать руку. На человеческой коже такой краситель может вызвать серьезную аллергическую реакцию: зуд, покраснения и даже ожоги.

Школьники рискуют заработать не только аллергию, но и другие, более страшные, болячки. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ врач-дерматолог Екатерина Вертиева заявила, что при плохой обработке тату-машинки можно заразиться ВИЧ, гепатитом A, B и С, а также занести бородавки, стафилококк, стрептококк и другие инфекции.