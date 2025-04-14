Никакой стерильности и риск ВИЧ: Школьники скупают дешёвые тату-машинки и бьют партаки дома
SHOT ПРОВЕРКА: Школьники начали скупать тату-машинки и краски, опасные для людей
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Школьники начали скупать дешёвые тату-машинки, свободно продающиеся на маркетплейсах за 2 тысячи рублей, и бьют наколки в нестерильных условиях краской, которая запрещена для применения на человеческой коже. О новом «тренде» рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, подростки начали отрабатывать навыки создания татуировок на себе. Они бьют татушки дома, не соблюдая стерильность и по инструкции из Сети. Машинки продаются в свободном доступе, а краски, которые выходят в набор, запрещены для нанесения на человеческую кожу.
Продукт разработан исключительно для искусственной, чтобы начинающие татуировщики могли тренироваться и набивать руку. На человеческой коже такой краситель может вызвать серьезную аллергическую реакцию: зуд, покраснения и даже ожоги.
Школьники рискуют заработать не только аллергию, но и другие, более страшные, болячки. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ врач-дерматолог Екатерина Вертиева заявила, что при плохой обработке тату-машинки можно заразиться ВИЧ, гепатитом A, B и С, а также занести бородавки, стафилококк, стрептококк и другие инфекции.
Кстати, татуировки могут повышать риск развития онкологических заболеваний, если их размер больше ладони. В таком случае есть риск, что чернила скопятся в лимфоузлах, создав перегруз иммунной системы.