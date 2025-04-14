В Новосибирской области нашли тело пропавшего две недели назад подростка

В селе Новолуговое под Новосибирском, было найдено тело подростка, которого искали с 30 марта. По данным управления Следственного комитета по региону, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Школьник из села Новолуговое пропал две недели назад после того, как мама сама предложила ему выйти погулять. На следующий день начались поиски, в которых приняли участие волонтеры. Информация о его исчезновении активно распространялась в социальных сетях. Волонтеры без усталости звонили друзьям, знакомым и родственникам, надеясь получить какую-либо информацию о его местонахождении. Параллельно они проверяли железнодорожный вокзал и станции, а также изучали записи с камер видеонаблюдения.