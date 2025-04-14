Россиянам составили топ самых надёжных авто с минимальным риском поломок

В России составили рейтинг самых надёжных автомобилей. Лидирующие позиции в нём заняли машины из Японии и Германии. При этом авто премиум-сегмента гораздо реже требуют ремонта, чем транспортные средства массового класса, сообщает RG.ru.

На первом месте в топе надёжности расположились немецкие автомобили, вторую строчку заняли авто из других европейских стран, а третью — «японцы».

В российских условиях лучшим выбором будет чешская Skoda, доля поломок у которой составила всего 47,5%, за ней идёт немецкий Mercedes-Benz (48,7%). Третья в списке — японская Toyota (48,9%). Далее идут Lexus (49%) и BMW (49,1%). При этом положительную динамику показали бренды Toyota, Lexus и BMW, ведь пять лет назад их показатели были куда хуже.

Среди моделей лучшим по надёжности стал Mercedes-Benz G-Class с долей поломок 44,1%%. Следом идёт Toyota Camry с показателем 45,1%, а третье место досталось японскому гибриду Toyota Prius (46%). Немного до третьей строчки не хватило Lexus GS (46,4%) и Skoda Superb (46,9%). Кстати, китайские авто начинают встречаться в рейтинге лишь со 135-й позиции.

«На число поломок могут влиять не только автопроизводители, но и сами автовладельцы. Чем регулярнее и качественнее проводится обязательное техническое обслуживание, тем реже случаются внезапные ремонты», — сказано в тексте.