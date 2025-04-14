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Регион
14 апреля, 09:31

Во Франции призвали Евросоюз и США ввести самые тяжёлые санкции против России

Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести самые тяжёлые санкции против России

Франция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Франция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Евросоюз (ЕС) призвали ввести против России новые «самые тяжёлые» санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжёлые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал он.

По словам министра, РФ не стремится достичь урегулирования украинского конфликта. В связи с этим Барро также призвал США использовать «готовые» санкции, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

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Ранее Вашингтон продлил санкции против Москвы из-за переговоров по Украине. В Госдуме отметили, что решение американского лидера Дональда Трампа не стало неожиданностью и не является чем-то кардинально новым. Таким образом Штаты пытаются влиять на процесс заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.

Алена Пенчугина
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