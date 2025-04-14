Во Франции призвали Евросоюз и США ввести самые тяжёлые санкции против России
Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести самые тяжёлые санкции против России
Франция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / barmalini
Евросоюз (ЕС) призвали ввести против России новые «самые тяжёлые» санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжёлые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал он.
По словам министра, РФ не стремится достичь урегулирования украинского конфликта. В связи с этим Барро также призвал США использовать «готовые» санкции, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.
Ранее Вашингтон продлил санкции против Москвы из-за переговоров по Украине. В Госдуме отметили, что решение американского лидера Дональда Трампа не стало неожиданностью и не является чем-то кардинально новым. Таким образом Штаты пытаются влиять на процесс заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.