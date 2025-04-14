Во Франции призвали Евросоюз и США ввести самые тяжёлые санкции против России

Евросоюз (ЕС) призвали ввести против России новые «самые тяжёлые» санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжёлые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал он.

По словам министра, РФ не стремится достичь урегулирования украинского конфликта. В связи с этим Барро также призвал США использовать «готовые» санкции, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.