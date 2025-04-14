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Регион
14 апреля, 09:27

РИАМО объявило о запуске проекта «Герои-военкоры», приуроченного ко Дню Победы

Военкор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Военкор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне РИАМО разработало проект «Герои-военкоры». Он расскажет о журналистах, освещавших те страшные события, а также об их храбрых последователях в нашем времени. Проект хочет напомнить россиянам об нелёгком труде корреспондентов в условиях боевых действий.

«Информационная война — неотъемлемая часть любого конфликта, поэтому журналисты, которые находятся за ленточкой, в бою — герои вдвойне», — отметил главред РИАМО Николай Дремлюга.

В годы Великой Отечественной на фронте и в тылу профессиональную деятельность вели 4,5 тысячи военкоров. К примеру, один из них, — Александр Бек, — служил в писательской роте Московского народного ополчения. Он сражался в боях под Вязьмой и описывал в своих заметках пережитый опыт и солдатский быт.

Современным военным корреспондентам не приходится ползать по окопам с блокнотом в одной руке и фотоаппаратом в другой. Вместо этого они используют дроны и новейшие камеры, однако их труд остаётся таким же важным, поскольку это позволяет людям показывать ситуацию на фронте такой, какая она есть.

«[Важно] рассказывать, объяснять, как всё было тогда, 80 лет назад, как всё происходит сейчас, на чьей стороне справедливость. А в том, что справедливость на нашей стороне, у меня сомнений, естественно, ноль», — отметил создатель проекта WarGonzo Семён Пегов.

Русские, белорусские и индийские байкеры устроили заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы
Русские, белорусские и индийские байкеры устроили заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы

А ранее Life.ru рассказывал, что международный форум «Память Победителей» объединил участников из 52 стран. На мероприятии собрались координаторы Бессмертного полка из множества стран, ветераны, студенты и представители патриотических организаций.

Владимир Озеров
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