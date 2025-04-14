«Навести порядок»: Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР
Губерниев намерен сменить Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России
Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / «Реальный Губер»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с «ВсёПроСпорт», что намерен стать новым президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и сместить с этой должности Елену Вяльбе. Журналист отметил, что уже общается со спонсорами.
«Конечно, есть человек, который может прийти в лыжи и навести там порядок. Этот человек — я. Планирую объединиться с крупным бизнесом. Есть люди, которые готовы вкладываться», — заявил Губерниев.
Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор и журналист, работающий на «Матч ТВ». Он является заслуженным журналистом РФ (2023) и трижды лауреатом премии «ТЭФИ» (2007, 2015, 2019). В прошлом, с 2013 по 2015 год, занимал должность главного редактора Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК.
Ранее Губерниев отмечал, что жизнь в лыжных гонках начнется налаживаться только после того, как Вяльбе покинет свой пост. Однако тогда телеведущий не сообщал, что уже готовится к переговорам со спонсорами.