«Навести порядок»: Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с «ВсёПроСпорт», что намерен стать новым президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и сместить с этой должности Елену Вяльбе. Журналист отметил, что уже общается со спонсорами.

«Конечно, есть человек, который может прийти в лыжи и навести там порядок. Этот человек — я. Планирую объединиться с крупным бизнесом. Есть люди, которые готовы вкладываться», — заявил Губерниев.

Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор и журналист, работающий на «Матч ТВ». Он является заслуженным журналистом РФ (2023) и трижды лауреатом премии «ТЭФИ» (2007, 2015, 2019). В прошлом, с 2013 по 2015 год, занимал должность главного редактора Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК.