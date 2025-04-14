Энергостратегия России предполагает рост производства электроэнергии на 42%

Энергетическая стратегия России до 2050 года предполагает, что производство электроэнергии в стране увеличится примерно на 42% по сравнению с уровнем 2023 года, достигнув 1,639 триллиона кВт/ч.

Из документа следует, что два года назад выработка электроэнергии составила 1,152 триллиона кВт/ч. Согласно целевому сценарию, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 1,333 триллиона кВт/ч, к 2036 году — до 1,405 триллиона кВт/ч, а к 2050 году — до 1,639 триллиона кВт/ч, информирует РИА «Новости».