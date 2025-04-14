Киргизия потребовала от РФ объяснений из-за задержания граждан республики в Москве
МИД Киргизии вручил ноту РФ из-за задержаний граждан республики в Москве
Флаг Киргизии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alan Sau
Киргизия через МИД обратилась к России с официальным запросом о предоставлении данных о задержании киргизских граждан в Москве. Поводом послужило видео, появившееся в соцсетях, где запечатлено задержание граждан Киргизии в столичной бане.
«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведённой правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — заявили в пресс-службе МИД Киргизии.
В связи с этим было дано указание принять действенные меры по обеспечению прав граждан республики и недопущению повторения подобных инцидентов.
Ранее сообщалось, что в одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд. По данным журналистов, вход туда был закрыт для граждан России — заведение посещали исключительно мигранты.