Киргизия потребовала от РФ объяснений из-за задержания граждан республики в Москве

Киргизия через МИД обратилась к России с официальным запросом о предоставлении данных о задержании киргизских граждан в Москве. Поводом послужило видео, появившееся в соцсетях, где запечатлено задержание граждан Киргизии в столичной бане.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведённой правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — заявили в пресс-службе МИД Киргизии.

В связи с этим было дано указание принять действенные меры по обеспечению прав граждан республики и недопущению повторения подобных инцидентов.