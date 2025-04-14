«Называли и похуже»: Советник Трампа не обиделся на то, что его назвали «отсталым идиотом»
Axios: Советник президента США Наварро не обиделся на Маска после оскорблений
Илон Маск и Питер Наварро. Обложка © ТАСС / Patrick Pleul, Alex Brandon
Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро не обиделся на американского миллиардера Илона Маска после оскорблений в свой адрес. Он исключил вражду с предпринимателем, сообщает Axios.
«У нас с Илоном всё замечательно. Это не проблема», — сказал советник американского лидера Дональда Трампа.
Наварро добавил, что его «называли и похуже». Поэтому в его взаимоотношениях с Маском «всё в порядке».
Напомним, что ранее предприниматель назвал советника хозяина Белого дома «отсталым идиотом». Маску не понравились высказывания Наварро о Tesla. Советник президента США посчитал, что компания не является производителем, а лишь собирает электромобили из импортных комплектующих.