Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 10:17

«Называли и похуже»: Советник Трампа не обиделся на то, что его назвали «отсталым идиотом»

Axios: Советник президента США Наварро не обиделся на Маска после оскорблений

Илон Маск и Питер Наварро. Обложка © ТАСС / Patrick Pleul, Alex Brandon

Илон Маск и Питер Наварро. Обложка © ТАСС / Patrick Pleul, Alex Brandon

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро не обиделся на американского миллиардера Илона Маска после оскорблений в свой адрес. Он исключил вражду с предпринимателем, сообщает Axios.

«У нас с Илоном всё замечательно. Это не проблема», — сказал советник американского лидера Дональда Трампа.

Наварро добавил, что его «называли и похуже». Поэтому в его взаимоотношениях с Маском «всё в порядке».

Советник Трампа, которого Маск назвал «отсталым идиотом», перепутал КНДР с Южной Кореей
Советник Трампа, которого Маск назвал «отсталым идиотом», перепутал КНДР с Южной Кореей

Напомним, что ранее предприниматель назвал советника хозяина Белого дома «отсталым идиотом». Маску не понравились высказывания Наварро о Tesla. Советник президента США посчитал, что компания не является производителем, а лишь собирает электромобили из импортных комплектующих.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar