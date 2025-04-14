«Называли и похуже»: Советник Трампа не обиделся на то, что его назвали «отсталым идиотом»

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро не обиделся на американского миллиардера Илона Маска после оскорблений в свой адрес. Он исключил вражду с предпринимателем, сообщает Axios.

«У нас с Илоном всё замечательно. Это не проблема», — сказал советник американского лидера Дональда Трампа.

Наварро добавил, что его «называли и похуже». Поэтому в его взаимоотношениях с Маском «всё в порядке».