Любителей поужинать в ресторане предупредили об опасности заразиться инфекцией

Ужин в ресторане для многих предпочтительнее домашнего, поскольку не нужно тратить время и силы на готовку и мытьё посуды. Однако гастрономический праздник может обернуться получением инфекции. Почему так происходит, рассказывает Пятый канал.

При походе в ресторан существует риск заразиться инфекцией. Видео © Пятый канал

В некоторых московских общепитах выявляют грубые нарушения санитарных норм. Например, по кухне там могут разгуливать тараканы, а продукты с истёкшим сроком годности не обязательно сразу выбрасывают, ведь маркировочным пистолетом туда можно запросто налепить новые цифры.

Далеко не все сотрудники ресторанов имеют медкнижки. Зачастую людей берут на работу, закрывая глаза на их медицинские справки и отсутствие важных для такой профессии прививок. Если заведение не соблюдает некоторые санитарные нормы, то его посетители могут легко подхватить там бактериальную инфекцию. К примеру, это может быть всем знакомая кишечная палочка, сальмонелла или шигеллы.

Если вас отравили в кафе, то вы можете получить за это компенсацию, но придётся предоставить доказательства. Вам понадобится чек за ужин в том самом заведении и за медицинские расходы. Жалобу надо будет направить в Роспотребнадзор.