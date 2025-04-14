Сатирика Жванецкого посмертно обвинили на Украине в росссийской пропаганде

Институт Национальной памяти Украины посмертно обвинил писателя-сатирика Михаила Жванецкого в пропаганде российской имперской политики. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации, <...> что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики», — посчитали в Киеве.

Жванецкий родился в Одессе, но большую часть жизни прожил в России. Сатирик посещал Крым после присоединения региона к РФ и получал российские государственные награды. Он ушёл из жизни в 2020 году.