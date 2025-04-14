Сатирика Жванецкого посмертно обвинили на Украине в росссийской пропаганде
Институт Нацпамяти Украины обвинил Жванецкого в пропаганде империализма
Михаил Жванецкий. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Институт Национальной памяти Украины посмертно обвинил писателя-сатирика Михаила Жванецкого в пропаганде российской имперской политики. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
«Творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации, <...> что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики», — посчитали в Киеве.
Жванецкий родился в Одессе, но большую часть жизни прожил в России. Сатирик посещал Крым после присоединения региона к РФ и получал российские государственные награды. Он ушёл из жизни в 2020 году.
Тем временем внебрачный сын писателя отправляет пожертвования для Вооружённых сил Украины. Алексей Рывкин покинул Россию после начала специальной военной операции. Он также назвал себя американцем, который вырос в США и живёт там 30 лет.