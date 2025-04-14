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14 апреля, 10:39

Сатирика Жванецкого посмертно обвинили на Украине в росссийской пропаганде

Институт Нацпамяти Украины обвинил Жванецкого в пропаганде империализма

Михаил Жванецкий. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Жванецкий. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Институт Национальной памяти Украины посмертно обвинил писателя-сатирика Михаила Жванецкого в пропаганде российской имперской политики. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Творческая деятельность Жванецкого не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации, <...> что может быть квалифицировано как пропаганда российской имперской политики», — посчитали в Киеве.

Жванецкий родился в Одессе, но большую часть жизни прожил в России. Сатирик посещал Крым после присоединения региона к РФ и получал российские государственные награды. Он ушёл из жизни в 2020 году.

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Тем временем внебрачный сын писателя отправляет пожертвования для Вооружённых сил Украины. Алексей Рывкин покинул Россию после начала специальной военной операции. Он также назвал себя американцем, который вырос в США и живёт там 30 лет.

Алена Пенчугина
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