«Приуныл»: Расчленитель Коэн не понял, почему СК заинтересовался его мерчем с мясорубкой

Расчленитель из Приморья Виктор Коэн отреагировал на новости о проверке его мерча с мясорубкой. В прямом эфире в своих соцсетях он признался, что не понял, в чём претензии силовиков.

Напомним, убийца Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению. Житель Владивостока, отсидевший десять лет за кровавую расправу над девушкой, ведёт в соцсетях блог на 30 тысяч человек. Там же он продвигает свой бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой.