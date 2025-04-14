«Приуныл»: Расчленитель Коэн не понял, почему СК заинтересовался его мерчем с мясорубкой
Расчленитель Коэн не понял, почему СК заинтересовался его мерчем с мясорубкой
Расчленивший свою девушку Виктор Коэн не понял, в чём претензии правоохранителей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koen_viktor
Расчленитель из Приморья Виктор Коэн отреагировал на новости о проверке его мерча с мясорубкой. В прямом эфире в своих соцсетях он признался, что не понял, в чём претензии силовиков.
Расчленитель Коэн не понял, почему СК заинтересовался его мерчем с мясорубкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koen_viktor
«До***лись до мерча. < > Я, признаюсь, приуныл», — заявил Коэн, комментируя новости о проверке продаваемых им футболок.
Напомним, убийца Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению. Житель Владивостока, отсидевший десять лет за кровавую расправу над девушкой, ведёт в соцсетях блог на 30 тысяч человек. Там же он продвигает свой бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой.