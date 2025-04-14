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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 10:34

Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео с признанием в любви

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Военный ВСУ записал прощальное видео после тяжёлого ранения, полагая, что вскоре умрёт от кровопотери. На кадрах, которые публикует паблик Military Theme Z, украинец признаётся в любви близким.

«Мне прилетели осколки в шею и в пах. Меня перемотали. Прилетело около сонной артерии. Сказали мне, пока не двигаться. Всё в крови... Знайте, я вас всех очень сильно люблю и буду любить», — говорит боец ВСУ.

Как уточняет Military Theme Z, военный всё же выжил, несмотря на тяжесть ранений.

«Нас бросили! Прощайте»: Солдат ВСУ записал предсмертное обращение из курского приграничья
«Нас бросили! Прощайте»: Солдат ВСУ записал предсмертное обращение из курского приграничья

А ранее в Сети появилось предсмертное видеопослание украинского солдата из курского села Гуево, адресованное матери. На видео военнослужащий делится, что русские войска «сильно зажали» его подразделение в Курской области, и они уже не могут выбраться из окружения. Он не верит словам командира, который обещал «вытащить их».

Александра Вишнякова
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