Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео с признанием в любви

Военный ВСУ записал прощальное видео после тяжёлого ранения, полагая, что вскоре умрёт от кровопотери. На кадрах, которые публикует паблик Military Theme Z, украинец признаётся в любви близким.

«Мне прилетели осколки в шею и в пах. Меня перемотали. Прилетело около сонной артерии. Сказали мне, пока не двигаться. Всё в крови... Знайте, я вас всех очень сильно люблю и буду любить», — говорит боец ВСУ.

Как уточняет Military Theme Z, военный всё же выжил, несмотря на тяжесть ранений.