Тяжелораненый солдат ВСУ записал прощальное видео с признанием в любви
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Военный ВСУ записал прощальное видео после тяжёлого ранения, полагая, что вскоре умрёт от кровопотери. На кадрах, которые публикует паблик Military Theme Z, украинец признаётся в любви близким.
«Мне прилетели осколки в шею и в пах. Меня перемотали. Прилетело около сонной артерии. Сказали мне, пока не двигаться. Всё в крови... Знайте, я вас всех очень сильно люблю и буду любить», — говорит боец ВСУ.
Как уточняет Military Theme Z, военный всё же выжил, несмотря на тяжесть ранений.
А ранее в Сети появилось предсмертное видеопослание украинского солдата из курского села Гуево, адресованное матери. На видео военнослужащий делится, что русские войска «сильно зажали» его подразделение в Курской области, и они уже не могут выбраться из окружения. Он не верит словам командира, который обещал «вытащить их».