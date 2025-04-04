«Не плачь сильно, мам»: Украинка показала предсмертное видео сына из курского села Гуево

В интернете появилось предсмертное видеопослание украинского солдата из курского села Гуево, адресованное его матери. Запись была выложена в Tik-Tok, а распространил её проект Military Theme Z.

На видео военнослужащий делится тем, что русские войска «сильно зажали» его подразделение в Курской области, и они уже не могут выбраться из окружения.

«Ротный говорит, держитесь, мы вас вытащим… Но как вы нас вытащите?» — задается вопросом солдат, выражая сомнение в искренности слов командира.

В своем послании он также просит мать передать последний привет Софийке, подчеркивая, как сильно её люби и просит позаботиться о младшем брате Андрейке.

«Только не плачь сильно, мам. Все будет хорошо,» — добавляет он.

На видео, которое стало популярным в украинском сегменте TikTok, есть надпись: «Это последнее видео моего сыночка. С ним уже нет связи».