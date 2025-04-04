«Не плачь сильно, мам»: Украинка показала предсмертное видео сына из курского села Гуево
Military Theme Z: Боец ВСУ отправил матери предсмертное видео из Курской области
Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В интернете появилось предсмертное видеопослание украинского солдата из курского села Гуево, адресованное его матери. Запись была выложена в Tik-Tok, а распространил её проект Military Theme Z.
На видео военнослужащий делится тем, что русские войска «сильно зажали» его подразделение в Курской области, и они уже не могут выбраться из окружения.
«Ротный говорит, держитесь, мы вас вытащим… Но как вы нас вытащите?» — задается вопросом солдат, выражая сомнение в искренности слов командира.
В своем послании он также просит мать передать последний привет Софийке, подчеркивая, как сильно её люби и просит позаботиться о младшем брате Андрейке.
«Только не плачь сильно, мам. Все будет хорошо,» — добавляет он.
На видео, которое стало популярным в украинском сегменте TikTok, есть надпись: «Это последнее видео моего сыночка. С ним уже нет связи».
Ранее Life.ru узнал, что родственники украинских солдат, находящихся в селе Гуево Курской области, обратились к командованию ВСУ с требованием предоставить бойцам еду. Семьи украинских военнослужащих не понимали, что их близкие оказались в «котле».