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4 апреля, 10:06

«Не плачь сильно, мам»: Украинка показала предсмертное видео сына из курского села Гуево

Military Theme Z: Боец ВСУ отправил матери предсмертное видео из Курской области

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В интернете появилось предсмертное видеопослание украинского солдата из курского села Гуево, адресованное его матери. Запись была выложена в Tik-Tok, а распространил её проект Military Theme Z.

На видео военнослужащий делится тем, что русские войска «сильно зажали» его подразделение в Курской области, и они уже не могут выбраться из окружения.

«Ротный говорит, держитесь, мы вас вытащим… Но как вы нас вытащите?» — задается вопросом солдат, выражая сомнение в искренности слов командира.

В своем послании он также просит мать передать последний привет Софийке, подчеркивая, как сильно её люби и просит позаботиться о младшем брате Андрейке.

«Только не плачь сильно, мам. Все будет хорошо,» — добавляет он.

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На видео, которое стало популярным в украинском сегменте TikTok, есть надпись: «Это последнее видео моего сыночка. С ним уже нет связи».

Ранее Life.ru узнал, что родственники украинских солдат, находящихся в селе Гуево Курской области, обратились к командованию ВСУ с требованием предоставить бойцам еду. Семьи украинских военнослужащих не понимали, что их близкие оказались в «котле».

«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
Алексей Берковиц
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