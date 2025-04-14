«По колено рыбы»: Сотни тысяч мёртвых карасей выкинуло на берег в Курганской области

В Петуховском округе Курганской области на берегу обнаружили огромное количество рыбы. Власти пытаются понять, что стало причиной смерти сотен тысяч карасей, сообщает URA.ru со ссылкой на депутата гордумы Якова Сидорова.

Выброшенная на берег рыба. Видео © VK / Яков Сидоров

Один из местных жителей прошёл по берегу, заваленному рыбой. Некоторые караси были уже мертвы, а живые барахтались в лужицах с водой. По его словам, там было «по колено рыбы».

«Правозащитники разбираются в ситуации. Пока непонятно, где именно это случилось», — сказал Сидоров.

В администрации Петуховского округа не смогли объяснить, с чем связано такое явление. Эксперты рыбной отрасли тоже не выявили сразу причин произошедшего.