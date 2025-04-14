Республиканская партия США прониклась любовью к России, несмотря на десятилетия соперничества между странами. Немалую роль в данном процессе сыграл президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, пишет The New York Times Magazine.

В статье отмечается параллель между визитом Бориса Ельцина в американский супермаркет в 1989 году, незадолго до распада СССР, и недавним посещением московского супермаркета американским журналистом Такером Карлсоном. Авторы предполагают, что это не простое совпадение, указывая на последующее сближение США и России при Трампе.

Журналисты также напомнили, что Трамп и ранее выражал поддержку Владимиру Путину, ещё будучи на первом президентском сроке. А Недавно он подверг критике Владимира Зеленского, обвинив его в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта. По мнению авторов, эти действия Трампа попросту перечёркивают политику Джо Байдена.